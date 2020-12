Wenn ich heute 10.000 Eurozu investieren hätte, würde ich bei der Auswahl der Investitionen Warren Buffetts Rat folgen. In den letzten sechs Jahrzehnten hat sich Warren Buffett als einer der weltweit größten Investoren etabliert. In dieser Zeit besaß er Tausende von Aktien und hat für sich und seine Anleger Gewinne in Höhe von mehreren zehn Milliarden US-Dollar erzielt. Der Milliardär hat auch so etwas wie ein Rahmenwerk für das Investieren entwickelt. Er folgt diesem Rahmen immer, wenn er neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...