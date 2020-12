Wasserstoff hat große Chancen ein Energieträger der Zukunft zu werden - zumindest in diesem Punkt sollte Einigkeit herrschen. Dei Multibilliardenprogramme der Industriestaaten und multinationalen Organisationen befeuern einen Hype, der sich erstmal in explodierenden Kurse widerspiegelt. Perfektes Umfeld für "unsere Wasserstoffwerte". Wobei langsam die Kursentwicklungen an gewisse Grenzen zu stoßen scheinen - eine Konsoliderung liegt in der Luft. Und die wäre gesund für einen Sektor, der droht heiß zu laufen. Wohlgemerkt hier geht es nicht um die mitttel- und langfristigen Chancen, die immer mehr ...

