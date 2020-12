8 Aktien im Schnelltest. Bernecker-Experte Volker Schulz ("Der Aktionärsbrief") knöpfte sich am 03.12.2020 im Gespräch mit Michael Hüsgen wieder mal 8 Aktien vor. Der Schnelltest ist eine Auszugs-Variante des ansonsten längeren Gesamtgesprächs im Rahmen von BerneckerTV. Was war diesmal im Sortiment?



++ Apple - Gewinnschätzungen zu tief?

++ Alibaba - Gegenwind von mehreren Seiten. Was tun?

++ TUI - Brutale Verwässerung, Kursziel 1 bis 2 €?

++ Slack - Salesforce-Übernahme als Startschuss für weitere Manöver?

++ Palantir - Bewertung zu luftig

++ Impala Platinum - Gute Perspektiven für Platin?

++ Meyer Burger - Rücksetzer abwarten?

++ Ballard Power Langfristig durchaus spannend, aber kurzfristig eher Rückschlag-gefährdet





