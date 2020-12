Texas Pacific Land Trust [WKN: 985172] habe ich seit zweieinhalb Jahren auf dem Schirm und in dieser Zeit lag die Aktie weit im Plus und deftig im Minus. Diese sehr volatile Aktie ist zudem eine sehr spannende Geschichte um Land, Öl und Streit unter den Großaktionären um Geld und Einfluss. Für mich ist diese Geschichte hier zu Ende, obwohl mein Investmentcase grundsätzlich noch aufgehen könnte. Doch die Rahmenbedingungen haben sich geändert und auch meine Einstellung zu dem Geschäftsfeld Öl & Gas, so dass ich den Wert von meiner Beobachtungsliste streiche. Und dafür habe ich natürlich (gute?) ...

