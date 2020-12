Stromversorger wollen eine Gesetzgebung durchgesetzt sehen, die ihnen erlaubt, E-Autos beim Laden für bis zu zwei Stunden pro Tag vom Netz zu trennen, um Überlastungen zu vermeiden. Der Begriff klingt professionell und positiv: Spitzenglättung. Diese Spitzenglättung, einmal gesetzlich festgeschrieben, würde es Stromversorgern erlauben, in Zeiten einer hohen Netzbelastung, einer sogenannten Spitze, Maßnahmen zur Beendigung dieser Spitzennutzung zu ergreifen - die Spitze also zu glätten. Das bedeutet in einfacheren Worten, dass der Stromversorger schlicht Verbraucher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...