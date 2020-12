Im Zürcher Trend (Ausgabe 45/2020) haben wir am 4. November Schnäppchenjägern die DocuSign-Aktie (ISIN: US2561631068; WKN: A2JHLZ) zum Kauf mit einem Limit bei 188,00 US-Dollar empfohlen. Zwar schloss der volatile Anteilschein des IT-Unternehmens, dass die Digitalisierung im Rechtsverkehr massiv beschleunigt, an diesem Handelstag bei 236,77 US-Dollar, dennoch ging unser Kauflimit auf, da der Titel am 10. November im Intraday-Handel bis auf 185,36 US-Dollar in der Spitze zurückfiel. Abonnenten, die unserem Ratschlag folgten, dürften sich mittlerweile ausserordentlich freuen, da DocuSign gestern hervorragende Quartalszahlen lieferte, was der Aktie seitdem massiven Auftrieb verlieh.Wie die in San Francisco ansässige Firma vermeldete, stiegen die Umsätze im dritten Quartal (August bis Oktober) des laufenden Fiskaljahres 2020/2021 (per Ende Januar) auf 382,9 Millionen US-Dollar, womit auf Zwölfmonatssicht eine stattliche Steigerung von 53 % erzielt wurde. Zeitgleich weitete sich der Nettoverlust von 46,6 Millionen US-Dollar auf 56,6 Millionen US-Dollar aus. Dies ist aber auf massive gestiegene Aufwendungen für den Vertrieb, das Marketing sowie die Entwicklungsaktivitäten zurückzuführen.

