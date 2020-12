Siemens ist einer der DAX Werte den wir in den nächsten 2 Jahren stark steigen sehen. Wir bereiten uns auf einen weiteren Kauf vor. Was ist bei der Aktie zu beachten und wo liegen unsere Ziele? Siemens mit der ISIN DE0007236101 "Nicht gern, aber ungern", sagt der Volksmund, wenn man etwas lieber nicht täte. Genau das trifft darauf zu, was wir jetzt tun: Wir sprechen über Corona - aber versprochen, wirklich nur kurz. Und im Zusammenhang mit Siemens. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...