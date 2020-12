DJ Sparkassen verzeichnen schnelles Wachstum bei Apple-Pay-Nutzern

FRANKFURT (Dow Jones)--Seit auch Sparkassen-Girocards für Apple Pay verwendet werden können, hat sich die Zahl der Nutzer dieser kontaktlosen Zahlweise per Handy in Deutschland deutlich erhöht. "Die Sparkassen werden im Dezember über 1,5 Millionen Apple-Pay-Nutzer haben, das sind nochmals dreimal mehr als im August", sagte Apple-Pay-Chefin Jennifer Bailey im Gespräch mit der Welt am Sonntag. Damit nannte das Unternehmen zum ersten Mal konkrete Zahlen.

In Deutschland sind die Sparkassen der beliebteste Anbieter für Giro- und Gehaltskonten. Etwa jeder zweite Deutsche über 14 Jahren ist dort Kunde. Die Sparkassen haben mehr als 46 Millionen Girocards ausgegeben. "Der Start von Apple Pay mit der Girocard war eine der erfolgreichsten Produkteinführungen der Sparkassen in den letzten Jahren", sagte Joachim Schmalzl, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, der Zeitung. Wie bei Apple seien auch beim Sparkassenverband die Erwartungen übertroffen worden.

Regulierer sehen das Vorpreschen der Tech-Konzerne bei den kontaktlosen Bezahlsystemen indes kritisch. In der vergangenen Woche hatte EU-Finanzkommissarin Mairead McGuinness das Bezahlen mit dem Smartphone wegen der anfallenden Daten als "Goldmine" bezeichnet, die für diesen Markt neue Anbieter wie Apple und Google anziehe. "Dies ist eine Revolution im Zahlungsverkehr - und in dessen Regulierung und Überwachung", sagte sie. "Die Notwendigkeit gleicher Wettbewerbsbedingungen ist wichtiger als je zuvor."

December 05, 2020

