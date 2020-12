. Indexumstellungen bieten die Chance für einen zweiten Blick. Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0) aus dem Stand in den MDAX - bei derzeit 18 Mrd Kapitalisierung logisch. Aber ist die Aktie "nur die Resterampe" von unerwünschten, auslaufenden Geschäftsfeldern des Siemens Konzerns oder entwickelt sich hier ein schlagkräftiger Konzern? Und der allein durch seine Mehrheitsbeteiligung an Siemens-Gamesa einen großen Fußabdruck in einer erklärten Zukunftsbranche hat. Und spannend die beiden Online-Möbelhändler mit leicht unterschiedlichem Geschäftsmodell:Westwing Group AG (ISIN: DE0007472060) und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...