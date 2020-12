BioNTech SE (ISIN: US09075V1026) erreichte diese Woche etwas fast Unschaffbares - Zulassung eines Impfstoffs, der noch im Januar nicht mal als Wirkstoff identifiziert war. Und am Miwwoch waren die Mainzer der ERSTE: Zulassung in Großbritannien erteilt. Am Freitag durfte der Gründfer und CEO der BioNTech Ugur Sahin gemeinsam mit Özlem Tureci, seiner Frau und Mitgründerin der BioNTech, vor der Generalversammlung der UNO reden. Zu Recht feierte die Weltorganisation das Unternehmerpaar, die schafften, was eigentlcih unmöglich war. Und vor einem Jahr noch als Märchen aufgefasst worden wäre. Und die ...

