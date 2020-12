Wer hat Angst vorm Börsencrash? Derzeit offenbar nicht viele. Der Angst-und-Gier-Indikator signalisiert "Extreme Gier". Gleichzeitig versucht sich der DAX zum wiederholten Male an seinem Allzeithoch (Stand: 02.12.2020). Wenn das nicht der perfekte Nährboden für einen Börsencrash ist - was dann? Ja, in normalen Zeiten könnte man jetzt fleißig an seinen Bargeldreserven arbeiten, um nach dem Crash günstige Top-Aktien einzukaufen. Doch diesmal könnte dieser Urinstinkt nach hinten losgehen. Ausgerechnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...