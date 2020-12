Bielefeld (ots) - Während der Corona-Pandemie haben wir mit vielen Unsicherheiten zu kämpfen. Nicht nur, dass unser alltägliches Leben deutlich eingeschränkt ist - auch Sorgen und Ängste um die eigene Gesundheit und Sicherheit beschäftigen uns. Darum möchten die Mitarbeiter*innen des Klinikums Bielefeld für Transparenz sorgen: Wie gehen die Krankenhäuser mit der Pandemie um? Welche Auswirkungen hat das auf einen Krankenhausaufenthalt? Wie wirkt sich Corona auf die alltägliche Arbeit der Pflegekräfte, Ärzt*innen und die anderen Berufsgruppen in einem Krankenhaus aus? In den Videos im Newsroom Mitarbeiter*innen aus der Zentralen Notaufnahme, der Covid 19 Station und einer Intensivstation am Klinikum Bielefeld Mitte zu Wort und schildern, wie sich die aktuelle Situation auf den Arbeitsalltag der Pflegekräfte auswirkt, die rund um die Uhr schwer erkrankte Patient*innen mit COVID-19 pflegen. Unser dringender Appell an euch: haltet euch bitte an die Vorschriften - tragt eure Masken, haltet Abstand, wascht und desinfiziert euch die Hände, reduziert eure sozialen Kontakte, nutzt die Corona-App. Kurz gesagt: bleibt für unsere alltagshelden (https://www.youtube.com/results'search_query=%23alltagshelden) zuhause, damit sie für euch hier bleiben können. Danke.Alle Videos unter: https://www.youtube.com/user/KlinikumBielefeldPressekontakt:Axel DittmarKliniksprecher/Leiter UnternehmenskommunikationklinikumbielefeldUnternehmenskommunikationTeutoburger Straße 50, 33604 BielefeldE-Mail: axel.dittmar@klinikumbielefeld.deTelefon: +49 05 21. 5 81 - 20 81Mobil: +49 01 73. 2 09 90 39Internet: www.klinikumbielefeld.deKlinikum Bielefeld auf Facebook:http://www.facebook.com/klinikumbielefeldOriginal-Content von: Klinikum Bielefeld gem. GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81981/4783249