Rostock (ots) - Am Samstag, 5. Dezember 2020, um 22:00 Uhr hieß es für AIDAperla in Las Palmas, Gran Canaria, "Leinen los!" zur ersten Reise dieser Saison rund um die Kanaren. Als zweites Schiff der AIDA Flotte wird AIDAmar ab dem 20. Dezember 2020 zu ihren Festtagsreisen aufbrechen.Bis Ende Dezember 2020 bietet AIDA Cruises allen, die dem grauen Winteralltag in Deutschland entfliehen möchten, fünf weitere Termine an. Auch im Januar 2021 starten die siebentägigen Kreuzfahrten mit AIDAperla und AIDAmar zu den Inseln des ewigen Frühlings immer samstags bzw. sonntags ab Gran Canaria.Nach einem entspannten Seetag an Bord ist Santa Cruz/La Palma die erste Station der Reise. Nächster Stopp ist Santa Cruz de Tenerife. Dank eines verlängerten Aufenthaltes haben AIDA Gäste dort zwei Tage lang die Möglichkeit auf von AIDA organisierten Ausflügen u.a. den höchsten Gipfel Spaniens oder weitere facettenreiche Naturwunder der Insel zu entdecken. Weiter geht es zur Insel Fuerteventura, die 2009 von der UNESCO zum Biosphärenreservat ernannt wurde. Bevor es wieder zurück nach Gran Canaria geht, begeistert Lanzarote alle Kanaren-Fans mit faszinierende Vulkanlandschaften, Salzseen und naturverbundener Architektur.Neben den seit Monaten sehr niedrigen Inzidenzwerten auf den Kanarischen Inseln hat die spanische Regierung im November klare Regeln für ein sicheres Reisen verabschiedet. Diese decken sich mit den von AIDA Cruises bereits etablierten Gesundheits- und Präventionsprotokollen, welche u.a. durch SGS Institut Fresenius geprüft und die Klassifikationsgesellschaft DNV-GL bestätigt wurden.Mit Maßnahmen wie einem kostenfreien COVID-19-Test vor der Reise, einer gesicherten An- und Abreise, medizinischer Betreuung und Testkapazitäten an Bord der AIDA Schiffe, Abstandsregelungen und erhöhten Desinfektionsmaßnahmen sowie geführten Landausflügen, bietet das Unternehmen seinen Gästen die größtmögliche Sicherheit für einen erholsamen Urlaub.Auf www.aida.de/sichererurlaub (http://www.aida.de/sichererurlaub) informiert das Unternehmen ausführlich über das AIDA Gesundheits- und Sicherheitskonzept.Das aktuelle Herbst- und Winterprogramm sowie alle weiteren Urlaubsangebote von AIDA Cruises bis zum Frühjahr 2022 sind im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter der Telefonnummer 0381/202 707 07 sowie auf www.aida.de (http://www.aida.de) buchbar.Preisbeispiel für die Redaktionen:ab/bis Gran Canaria mit AIDAperla, Dezember 2020 bis Januar 2021, 7 Nächte ab 849 EUR * p.P. inkl. Flug* AIDA Pauschal All Inclusive Preis, pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine), inkl. An- und Abreisepaket, basierend auf AIDA VARIO Konditionen, limitiertes Kontingent.Pressekontakt:AIDA CruisesHansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityTel.: +49 (0) 381 / 444-80 20Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25presse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55827/4783279