Viele Anleger bekamen kalte Füße, als Corona den Markt abstürzen ließ. Aber langfristig aufgestellte Anleger ließen sich von der Baisse nicht beirren. Selbst die größten Unternehmen geraten manchmal ins Wanken - und Aktionären, die in schwierigen Zeiten durchhalten, kommt diese Strategie in der Regel am Ende zugute. PayPal (WKN: A14R7U), Nike (WKN: 866993) und Amazon (WKN: 906866) sind ausgezeichnete Unternehmen, die gut durch eine Baisse kommen. Die neue Art des Zahlens PayPal kennt man. Punkt. ...

