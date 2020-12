Adidas (ADS): Prada-Sneaker könnten das Weihnachtsgeschäft glänzen lassen! >>> XMAS-RALLYE <<<

Long Setup mit CRV 3.7 trotz Lockdown light. Ecommece und China-Geschäft boomen. Jetzt Xmas-Rallye bei Adidas (ADS) mitnehmen? Details HIER bei ratgeberGELD.at.

Symbol:ISIN:In einem recht volatilen Halbjahresverlauf erreichte die Adidas-Aktie ein Plus von etwas über 5 Prozent. Nach dem Rücksetzer vom Jahreshoch stabilisiert sich das Wertpapier momentan in einer Seitwärtsbewegung und notiert aktuell knapp oberhalb des 20-Tagesdurchschnitts. Wir betrachten dies als Einladung für ein Long Setup.Die Corona-Krise hat deutliche Spuren im Chart und in den Geschäftsbüchern des Sportartikelherstellers aus Herzogenaurach hinterlassen. Dennoch könnte das Unternehmen mit Hilfe des wieder in Gang kommenden China-Geschäfts und des boomenden E-Commerce mit einem blauen Auge davon kommen. Mit dem italienischen Mode-Label Prada hat Adidas einen neuen Sneaker vorgestellt, der pünktlich zum Weihnachtsgeschäft in den Handel kommen soll und in sozialen Medien bereits jetzt gefeiert wird. Charttechnisch sind die Bullen am Ruder, sobald der Widerstand bei 276 EUR gebrochen wird.Kaufsignal: 276.01 EUR, Kursziel: 306.70 EUR, Stopp Loss: 267.80 EURDen Stopp Loss platzieren wir unter dem Tief vom vergangenen Montag und geben der Aktie damit relativ viel Spielraum nach unten und erzielen dennoch ein lukratives Chance-Risiko-Verhältnis von 3.7. Bezogen auf den Gesamtwert bleibt die Risikospanne unter 3 Prozent und damit vertretbar.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in ADS.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/adidas-ads-prada-sneaker-koennten-das-weihnachtsgeschaeft-glaenzen-lassen/