DJ HDE: Weihnachtsgeschäft leidet unter Corona-Krise

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel hat auch in der Woche vor dem zweiten Advent stark unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie gelitten. So ist es bei einigen Händlern zwar besser als in der Vorwoche gelaufen, insgesamt aber sieht sich nach einer aktuellen Trendumfrage des Einzelhandelsverbandes HDE unter 500 Handelsunternehmen ein Drittel der Einzelhändler durch die Epidemie und ihre Auswirkungen in Existenznöten.

"Die Lage ist nach wie vor insbesondere in den Innenstädten dramatisch. Viele Einzelhändler wissen nicht mehr, wie sie diese Krise angesichts der schrumpfenden Umsätze überstehen sollen", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. "Das in normalen Jahren so umsatzstarke Weihnachtsgeschäft könnte 2020 für bis zu 50.000 Händler in die Insolvenz führen."

December 06, 2020

