Volkswagen-Chef Herbert Diess zeigte sich in einem Interview optimistisch, dass autonom fahrende Autos schon in fünf Jahren marktreif sein könnten. Diess sieht dabei auch Tesla ganz vorn. Was Elektroautos und die integrierte Software angeht, fuhr der Volkswagen-Konzern Tesla bisher hinterher. Das soll sich in wenigen Jahren ändern, wie VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh Anfang September ankündigte. Mit dem neuen ID 3 ist VW schon in den Angriffsmodus gewechselt. Beim autonomen Fahren sieht VW-Chef Diess aber die US-Konkurrenz vorn, etwa Waymo und Tesla. Schon zwischen 2025 und ...

