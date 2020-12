Die ersten Untergrund-Stationen von Elon Musks Boring Company in Las Vegas nehmen Form an. Das zeigt ein kurzes Video auf Twitter. Ein von der Boring Company am Freitag über Twitter veröffentlichtes Video zeigt den Baufortschritt an der Loop-Station unter dem Las Vegas Convention Center. Dabei dürfte die Beleuchtung allerdings zunächst für die Show der Präsentation gewählt, aber nicht als Dauerlösung im Normalbetrieb. Obwohl, in Las Vegas weiß man nie. Tunnel Rave pic.twitter.com/d3JKOIAsy7- The Boring Company ...

