FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 07. Dezember:

TERMINE UNTERNEHMEN

14:00 DEU: Verhandlung von Schadenersatzklage des Landes gegen Volkswagen, Landgericht Stuttgart TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 11/20

06:00 JPN: Frühindikatoren 10/20 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 10/20

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 12/20

13:00 CHE: BIZ, Quartalsbericht

21:00 USA: Konsumentenkredite 10/20

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Online-Pk des vbm zur Tarifrunde 2021 in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie 16:00 DEU: Online-Diskussion der Friedrich-Ebert-Stiftung "Kerneuropa geht voran - Die richtige Strategie für die EU von morgen?" 18:00 DEU: VDA-Präsidentin Hildegard Müller bei Ifo-Online-Forum: Wie die Autoindustrie Klimapolitik und Strukturwandel verbindet DEU: Videokonferenz der für Verbraucherschutz zuständigen EU-Minister EUR: Treffen der EU-Außenminister

EUR: Treffen der für Telekommunikation zuständigen EU-Minister °

