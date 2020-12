EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

E-Fähre Ellen, angetrieben von einem Leclanché-Batteriespeichersystem, gewinnt den Europäischen Solarpreis 2020 für das Aufzeigen des Potenzials der grünen Elektromobilität



07.12.2020 / 06:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



E-Fähre Ellen, angetrieben von einem Leclanché-Batteriespeichersystem, gewinnt den Europäischen Solarpreis 2020 für das Aufzeigen des Potenzials der grünen Elektromobilität - Die 100% elektrische Fähre wurde in der Kategorie Transport und Mobilität ausgezeichnet. - Der Europäische Solarpreis ist eine der renommiertesten Auszeichnungen im Bereich der erneuerbaren Energien. YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 7. Dezember 2020 - Die dänische E-Fähre Ellen Auto- und Personenfähre, die von einem bahnbrechenden Batteriespeichersystem von Leclanché SA (SIX: LECN) angetrieben wird, ist Gewinnerin des Europäischen Solarpreises 2020. Der Preis wird von der gemeinnützigen EUROSOLAR (European Association for Renewable Energy) verliehen. Ellen ist eine von neun Preisträgern/innen, die den jährlichen Preis, eine der angesehensten Auszeichnungen im Bereich der erneuerbaren Energien, erhalten hat. Sie wurde in der Kategorie Transport und Mobilität für ihre Fähigkeit gewürdigt, das Potenzial grüner Elektromobilität in der Schifffahrt aufzuzeigen, und für den Beweis, dass neue und effektive Lösungen verfügbar und umsetzbar sind. Die Auszeichnung wurde online an die Inselgemeinde Aerø, Dänemark, verliehen, welche die Fähre für den Dienst zwischen ihrem Hafen Søby und dem Hafen Fynshav auf der Insel Als in Auftrag gegeben hat. Die Auszeichnung wurde von Halfdan Abrahamsen, Medien- und Informationsmanager, Ærø EnergyLab, entgegengenommen. Ellen wurde von der Stadtverwaltung Ærø und von der Europäischen Union im Rahmen des Innovationsprogramms Horizont 2020 finanziert.

/

Das Batteriesystem von Leclanché, welches Ellen mit Strom versorgt, hat eine Kapazität von 4,3 MWh und ermöglicht es der Fähre, mit einer einzigen Aufladung bis zu 22 Seemeilen (40 km) zu fahren. Die im zweiten Dienstjahr stehende Ellen verhindert damit die jährliche Freisetzung von 2520 Tonnen CO 2 , 14.3 Tonnen NO X , 0,5 Tonnen Partikel und 1,5 Tonnen SO 2 in die Atmosphäre.



Anil Srivastava, Leclanché CEO, sagte: "Wir sind ungemein stolz auf Ellen, dass sie den Europäischen Solarpreis 2020 im Bereich erneuerbare Energien gewonnen hat. Das Schiff stellt einen großen Meilenstein im Seetransport dar. Sie ist ein Beweis dafür, dass wir veraltete und umweltverschmutzende mit fossilen Brennstoffen betriebene Motoren durch saubere Energien ersetzen können, und somit zum Kampf gegen den Klimawandel beitragen. Anhand der Betriebsdaten von Ellen können wir belegen, dass mehr als 70% aller Fährrouten in Europa auf vollelektrische Schiffe umgerüstet werden können. Wir sind gut positioniert, um an diesem bedeutenden Markt teilzuhaben."



Über Leclanché

Leclanché SA mit Sitz in der Schweiz ist ein führender Anbieter von hochwertigen Energiespeicherlösungen, die die Fortschritte in Richtung einer sauberen Energiezukunft beschleunigen sollen. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché wurzeln in mehr als 100 Jahren innovativer Entwicklung von Batterien und Energiespeichern - das Unternehmen ist ein zuverlässiger Anbieter von Energiespeicherlösungen weltweit. Dies, kombiniert mit der Unternehmenskultur des deutschen Maschinenbaus und der Schweizer Präzision und Qualität, macht Leclanché zum bevorzugten Partner für neue Markteilnehmer, etablierte Unternehmen und Regierungen, die an der Spitze positiver Veränderungen in der weltweiten Energieerzeugung und -verteilung sowie ihres Verbrauchs stehen. Der Energiewandel wird hauptsächlich durch Veränderungen im Management der Stromnetze und in der Elektrifizierung des Transports vorangetrieben; beide Märkte sind das Rückgrat der Strategie und des Geschäftsmodells von Leclanché. Die Produkte von Leclanché sind das Herzstück der Konvergenz der Verkehrselektrifizierung und der Entwicklung des Verteilungsnetzes. Leclanché ist das einzige weltweit gelistete, reine Energiespeicherunternehmen, das in drei Geschäftseinheiten organisiert ist: stationäre Speicherlösungen, E-Transportlösungen und spezielle Batteriesysteme. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.



Kontakte Leclanché Medien Schweiz /Europa:

Thierry Meyer

T: +41 (0) 79 785 35 81

E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch

Medien Nordamerika:

Henry Feintuch

T: +1-914-548-6924

E-Mail: leclanche@feintuchpr.com Medien Deutschland:

Christoph Miller

T: +49 (0) 711 947 670

E-Mail: leclanche@sympra.de Ansprechpartner für Investoren:

Anil Srivastava / Hubert Angleys

T: +41 (0) 24 424 65 00

E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com

Ende der Ad-hoc-Mitteilung