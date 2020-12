SIKA LANCIERT NEUE POLYURETHANTECHNOLOGIE PURFORM UND INVESTIERT IN PRODUKTIONSANLAGEN IN DÜDINGEN

Sika, die weltweit grösste Herstellerin von Kleb- und Dichtstoffen für die Bau- und Fahrzeugindustrie, hat eine neue Polyurethantechnologie entwickelt und lanciert diese unter dem Markennamen PURFORM. Die neuartigen Polymere kommen zunächst in Sikas Topseller Sikaflex sowie in Flüssigmembranen zum Einsatz. Die Innovation bringt für die Kunden wichtige Vorteile - die Produkte haben ein verbessertes Leistungsprofilund sind noch langlebiger und umweltfreundlicher. Am Standort Düdingen wurde jüngst in entsprechende Produktionsanlagen investiert.

Polyurethane kommen in diversen Anwendungen im Bauwesen und in der Fahrzeugindustrie zum Einsatz. So werden beispielsweise mit Fugen auf Polyurethanbasis Fassadenelemente von Gebäuden witterungsfest abgedichtet oder Bauteile im Infrastruktur- oder Innenausbau mit Klebstoffen fixiert. Auch in der Verklebung von Karosserieteilen und Batteriesystemen für Elektroautos werden die leistungsfähigen Lösungen verwendet.

Mit der neuen PURFORM-Technologie bietet Sika ihren Kunden ab 2021 Produkte an, die nicht nur in puncto Leistungsfähigkeit höchste Anforderungen erfüllen, sondern darüber hinaus auch den künftig strengeren REACH-Regulierungen zur Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes von Anwendern entsprechen.

GESTEIGERTE LEISTUNGSFÄHIGKEITMIT MEHR KUNDENNUTZEN

Sika Produkte, die PURFORM enthalten, können dem Anwender wichtige Vorteile bieten. So kann beispielsweise die Prozesseffizienz durch eine geringere Oberflächenvorbehandlung bei gleichzeitig besserer Haftung gesteigert werden. Die neue Technologie ermöglicht auch ein zuverlässiges, spannungsrissfreies Verkleben von Kunststoffen und bietet beste Verträglichkeit auf empfindlichen Untergründen wie beispielsweise Naturstein. Produkte, die die neue Technologie enthalten, können sehr witterungsbeständig sein und UV-Belastung im Aussenbereich länger standhalten. Durch ihre hohe Langlebigkeit sind sie auch wesentlich nachhaltiger.

ERWEITERUNGSINVESTITION IN DEN HEIMMARKT SCHWEIZ

Produziert wird die nächste Generation von Polyurethanen am Standort Düdingen, wo sich eines der grössten Sika Produktionswerke in Europa befindet. Mit der Erweiterungsinvestition sichert Sika langfristig Arbeitsplätze in der Schweiz.

Frank Höfflin, Chief Technology Officer: "Mit der Entwicklung der neuen PURFORM-Technologie haben unsere Experten eine weitere Wachstumsplattform für Sika geschaffen, mit der wir unsere Führungsposition ausbauen werden. Gemäss unserem Grundsatz ‚mehr Leistung, mehr Nachhaltigkeit? setzen wir unsere Strategie 2023 in puncto nachhaltiger und leistungsstarker Innovationen konsequent um. Mit unseren zukunftsgerichteten Lösungen sind wir am Markt führend und ermöglichen nachhaltiges Bauen und nachhaltige Mobilität."



Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 100 Ländern und produziert in über 300 Fabriken. Sika beschäftigt 25'000 Mitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von über CHF 8.1 Milliarden. Ende 2019 gewann Sika den Swiss Technology Award für eine bahnbrechende neue Klebstofftechnologie.

