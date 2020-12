DGAP-News: Börse Düsseldorf / Schlagwort(e): Sonstiges

07.12.2020 / 08:00

PRESSEMITTEILUNG



Börse Düsseldorf: TubeSolar AG mit Upgrade in den Primärmarkt



Düsseldorf, 07. Dezember 2020 - Die TubeSolar AG (ISIN: DE000A2PXQD4, WKN: A2PXQD) aus Augsburg, Pionier für Agrophotovoltaik-Lösungen, steigt heute in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf auf. Mit dem Upgrade nutzt das Unternehmen die Vorteile des erfolgreichen Marktsegments bei der Kapitalbeschaffung und bietet Anlegern aufgrund von höheren Informationspflichten ein größeres Maß an Transparenz. TubeSolar hat im Februar 2020 seine Heimatbörse in Düsseldorf zunächst im allgemeinen Freiverkehr gefunden. Das Unternehmen hat eine Kapitalerhöhung mit bis zu 1 Mio. neue Aktien auf den Weg gebracht. Dabei erhalten Altaktionäre ein Bezugsrecht im Verhältnis 10 zu 1, wobei ein Großaktionär die Abnahme in voller Höhe garantiert.



"Wir freuen uns sehr über die Notierung im Primärmarkt der Börse Düsseldorf, die es uns ermöglicht, ein breiteres Anlegerpublikum zu erreichen und zusätzliches Kapital zu gewinnen, um unsere Wachstumspläne für die nächsten Jahre umzusetzen", sagt Reiner Egner, Vorstand der TubeSolar AG. Die TubeSolar AG entwickelt innovative Photovoltaik-Lösungen, die eine kombinierte landwirtschaftliche Nutzung ermöglichen und hat einen Teil der Osram-Leuchtstoffröhrenfertigung in Augsburg sowie Patente des internationalen Leuchtmittelanbieters Ledvance GmbH (ehemals OSRAM) übernommen. TubeSolar plant 2021 die Inbetriebnahme einer Produktionsanlage von 20 MW und möchte in Folge die jährliche Produktionskapazität auf 250 MW ausbauen. Ein Teil der Finanzierung erfolgt durch die aktuelle Kapitalerhöhung. "Über den Primärmarkt möchten wir Anlegern bewusst umfangreiche Informationen zu unseren Unternehmenskennzahlen zur Verfügung stellen und sehen das Marktsegment als Chance, um unser Wachstumspotenzial zu belegen", so Jürgen Gallina, Vorstand der TubeSolar AG.



"In der Coronakrise stellt sich für Unternehmen verstärkt die Frage der längerfristigen und breiten Finanzierung, um Zukunftsinvestitionen tätigen zu können. Neben Krediten ist Eigenkapital über die Börse nach wie vor ein wichtiger Pfeiler. Wir freuen uns, wenn innovative Unternehmen mit einem großen Wachstumspotenzial wie TubeSolar die Vorteile der Börsennotierung im Primärmarkt für sich erkennen und konsequent nutzen", erklärt Thomas Dierkes, Geschäftsführer der Börse Düsseldorf.



Über die TubeSolar AG

Die TubeSolar AG hat als Spin-off die Laborfertigung von OSRAM/LEDVANCE in Augsburg übernommen und die Patente von LEDVANCE und Frau Dr. Vesselinka Petrova-Koch erworben. Die TubeSolar AG nutzt diese patentgeschützte Technologie seit 2019 zur Entwicklung und Herstellung von Photovoltaik-Dünnschicht-Röhren, die zu Modulen zusammengefügt werden und deren Eigenschaften gegenüber herkömmlichen Solarmodulen zusätzliche Einsatzgelegenheiten in der Solarstromerzeugung ermöglichen. Die Technologie soll vor allem im Agrarbereich eingesetzt werden und landwirtschaftliche Produktionsflächen überspannen. In den nächsten Jahren ist geplant, die Produktion in Augsburg auf eine jährliche Produktionskapazität von 250 MW auszubauen.



Über die Börse Düsseldorf

Die Börse Düsseldorf ist einer der wichtigsten Handelsplätze für Privatanleger in Deutschland. Im maklergestützten Handel sichert das seit 1999 bestehende "Quality Trading" erstklassige Handelsbedingungen und Leistungsgarantien. Unter anderem gilt seit 2017 eine Courtagebefreiung für alle Aktien- und Anleihengeschäfte, wodurch die Handelskosten um bis zu 86 Prozent günstiger ausfallen. Zudem können Anleger über das elektronische Handelssystem Quotrix von 8 bis 22 Uhr ganz ohne börsliche Kosten, schnell und neutral überwacht mit Market Makern handeln. Das innovative System beherrscht auch moderne Limitordertypen und gilt bei verschiedenen Banken als bester Ausführungsplatz. Neben den handelsseitigen Leistungen bietet die Börse Düsseldorf zudem im Freiverkehr u. a. mit dem Qualitätssegment Primärmarkt attraktive Listing-Möglichkeiten für kleinere und mittlere Unternehmen. Die nordrhein-westfälische Börse hat ihren Ursprung im Jahr 1553 in Köln. Seit 2017 ist die BÖAG Börsen AG Trägerin der öffentlich-rechtlichen Börse Düsseldorf.



Risikohinweis / Disclaimer

Die Börse Düsseldorf weist darauf hin, dass Börsengeschäfte mit Risiken verbunden sind und selbst der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Der Interessent sollte daher nicht die von der Börse Düsseldorf in dieser Mitteilung und auf der Homepageenthaltenen allgemeinen Informationen zur Grundlage seiner Anlageentscheidung machen, sondern sich zuvor von seiner Bank oder Sparkasse eingehend unter Berücksichtigung seiner individuellen Vermögens- und Anlagesituation persönlich beraten lassen. Im Einzelfall kann der Erwerb eines Wertpapiers an spezielle Voraussetzungen wie etwa die Staatsangehörigkeit gebunden sein. Entsprechende Hinweise finden sich im jeweiligen Wertpapierprospekt und können dort von jedem Interessenten nachgelesen werden.



Pressekontakt

BÖAG Börsen AG

Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover

Sabrina Otto

Tel: +49 (0)511 - 12 35 64 - 0

E-Mail: presse@boersenag.de

