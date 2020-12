Mit Blick auf die Karriere seiner Ehefrau hängt der Co-Chef des Online-Modehändlers Zalando, Rubin Ritter, seinen Vorstandsposten an den Nagel. "Nach mehr als elf einmaligen Jahren, in denen Zalando für mich Priorität hatte, möchte ich meinem Leben eine neue Richtung geben", teilte Ritter überraschend am Sonntagabend mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...