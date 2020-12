Vor dem Hintergrund eines schwachen Handels in Asien können auch die Futures heute früh keine Gewinne ausweisen. Alle wichtigen Benchmarks am Terminmarkt notieren eine halbe Stunde vor Eröffnung der Vorbörse in Europa tiefer. Der DAX-Future wird leicht niedriger bei 13.246 Punkten (-0,16 %) gesehen, während der S&P 500 Future um -0,29 % auf 3.687 Punkte fällt. Einzig und allein der Nasdaq-Future zeigt etwas relative Stärke und notiert lediglich -0,07 % niedriger bei 12.516 Punkten.Mit dem positiven Handel am Freitag holte Frankfurt noch mal alles raus. Nach einem schwachen Wochenverlauf stiegen am letzten Handelstag alle deutschen Benchmarks. Der größte Gewinner des Tages war der TecDAX, der um 1,05 % auf 3.117,66 Punkte stieg. Die stärksten Aktien im deutschen Technologieindex waren LPKF (+4,36 %) und Aixtron (+6,61 %).

