Nachdem der DAX im November 15 Prozent zulegen konnte, verzeichnete er in der ersten Woche des Dezembers leichte Verluste. Auf Wochensicht summieren sich diese auf 0,3 Prozent. Am Freitag ging er ganz knapp unter der 13.300 Punkte-Marke aus dem Handel. Marktidee: Infineon. Die Aktie des Halbleiterkonzerns bewegt sich ausgehend vom im März verzeichneten Korrekturtief in einem dynamischen Aufwärtstrend. Mit dem im September gelungen Anstieg über eine wichtige Widerstandszone wurde auch der ultralangfristige Haussetrend vom Tief im Jahr 2009 bestätigt. Zuletzt markierte das Papier ein 18-Jahres-Hoch bei 29,95 Euro und ging in den Konsolidierungsmodus über.