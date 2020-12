Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) hat in diesem Jahr eine erstaunliche Performance hingelegt. Allerdings nicht nur die Aktie. Seit einigen Quartalen ist Tesla zu einem profitablen Autobauer geworden. Außerdem steigt der Absatz konsequent weiter, was auf eine grundsätzlich intakte Investitionsthese schließen lässt. Wobei die Bewertung vielleicht zu einem Problem wird, aber dazu später mehr. Das hat dazu geführt, dass die Tesla-Aktie in den nächsten Wochen beziehungsweise per Ende Dezember in den S&P ...

