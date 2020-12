NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Signify auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen und Kursziele für die europäischen Investitionsgüterunternehmen an die Unternehmensziele für 2021 angepasst, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der Lichtspezialist stehe indes mit Blick auf das Wachstum vor Herausforderungen - seit 2017 gehe das Wachstum aus eigene Kraft zurück. Derweil habe der Osram-Konkurrent in der Vergangenheit auf der Kostenseite sowie bei der Barmittelschöpfung überzeugt./gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2020 / 17:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2020 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011821392

SIGNIFY-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de