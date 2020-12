Mit einem EUR Primärmarktvolumen von EUR 13 Mrd. (davon sind EUR 12 Mrd. dem Dezember zuzurechnen) in der letzten Woche ist man bereits knapp an den Vorjahreswert für Dez. (EUR 13 Mrd.) herangerückt. Am Freitag gab es keine nennenswerte Emission zu beobachten. Darüber hinaus wurden keine Mandatierungen zu Emissionen bekanntgegeben. Damit befindet sich derzeit kein EUR Deal für diese Woche in der Pipeline. Sekundärmarkseitig zeigt sich auf EUR Credit Benchmarkindexebene nach wie vor eine anhaltende Reduzierung der Risikoprämien. Während die Spreads des Non- Financial Investment Grade Segments im Wochenverlauf um 2 BP (auf 92 BP) enger liefen, waren es im High-Yield Segment 22 BP (353 BP). Damit ist ersteres bereits 2 BP unter bzw ....

