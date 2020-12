Die neue vertikale Farm des Unternehmens Nordic Harvest umfasst 14 Etagen und steht auf einem 7000 qm großen Grundstück des Kopenhagener Marktes außerhalb der dänischen Hauptstadt. Dabei handelt es sich um die größte und effizienteste vertikale überdachte Farm Europas. Sie beinhaltet unternehmenseigene Technologien der YesHealth Group, Robotik, Hydrokultur, Anordnungen von mehr als 20,000 LED-Leuchten und intelligente Software für die Verarbeitung von über 5000 einzelnen Datenpunkten, die jeweils in das von Nordic Harvest erstellte Verarbeitungs- und Verpackungskonzept integriert sind.

Die YesHealth Group und Nordic Harvest A/S begannen im April dieses Jahres in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Bau der vertikalen Farm. Der erste Bauabschnitt konnte bereits nach sechs Monaten fertiggestellt werden. Mit der Produktion soll im ersten Quartal 2021 begonnen werden, und bereits im ersten Jahr wird mit Gewinnen gerechnet. Damit gestaltet sich diese vertikale Farm zu einem Machbarkeitsmodell für die Branche insgesamt. Die Finanzprognosen basieren auf einem hochskalierten Modell, mit dem die Kapazität der vertikalen Farm von den ursprünglichen 200 Tonnen jährlich im vierten Quartal 2021 auf gewaltige 1000 Tonnen jährlich gesteigert werden soll.

Tsai Wen-Chin, Chairman der YesHealth Group, bestätigt: "Zusätzlich zu unserer im Lauf der vergangenen zehn Jahre intern entwickelten Technologie ist die YesHealth Group künftig in der Lage, praxisnahe Daten aus Dänemark mit dem einzigartigen Klima und der landeseigenen Umwelt heranzuziehen, um unsere Technologie noch schneller und effizienter zu verbessern."

Jesper Hansen, CCO der YesHealth Group, ergänzt: "Dies ist ein wesentlicher Schritt bei unserer Expansion nach Europa und steht im Einklang mit unseren globalen Wachstumsplänen, die wir für die kommenden Jahre sorgfältig vorgezeichnet haben. Die YesHealth Group verfügt über branchenführende Technologie und betriebliche Kompetenzen, und wir suchen weitere regionale Partner mit lokalen Marktkenntnissen wie Nordic Harvest."

"Unser Team arbeitet seit acht Monaten unermüdlich auf das Ziel hin, die vertikale Farm in Kopenhagen Wirklichkeit werden zu lassen", so Stella Tsai, Project Manager der YesHealth Group. "Es ist eine sehr wertvolle Erfahrung, die uns auch bei künftigen Projekten zugutekommen wird."

Kevin Lin, Director of Business Development bei der YesHealth Group, bezeichnet diesen Erfolg als "einen wesentlichen Meilenstein in unserer internationalen Expansion und einen ersten Schritt in Richtung auf den Bau weiterer vertikaler Farmen in ganz Europa, Asien und der MENA-Region."

