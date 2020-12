Am Montag hält der Düngemittel-Riese Yara ein ESG-Investor-Seminar ab. Eine tragende Säule der Präsentation ist natürlich das große Thema "grüner" Wasserstoff. In diesem Bereich arbeitet Yara bereits mit dem Elektrolyse-Spezialisten Nel zusammen - und es könnte bald zu einer Intensivierung der Partnerschaft kommen.Denn wie Yara zu Wochenbeginn mitteilt, plant die Gesellschaft eine "grüne" Ammoniakproduktion von 500.000 Tonnen pro Jahr in Norwegen. "Ammoniak ist der vielversprechendste Wasserstoffträger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...