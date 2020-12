Zalando -Europas größter Online-Modehändler und Plattformanbieter - wäre über kurz oder lang in den Dax aufgestiegen. Nach der Marktkapitalisierung der frei handelbaren Aktien steht der Modehändler mit seinen knapp 17 Milliarden Euro nach jüngsten Berechnungen auf Rang 21 unter den größten börsengelisteten deutschen Firmen. Und Zalando hat eine klare Wachstumsstrategie. Die europäische Nummer eins wandelt sich gerade von einem reinen Händler zu einem Plattform-Anbieter, der Provisionen verlangt und mit Logistik-Dienstleistungen verdient. Bereits jetzt bieten etwa 2000 Läden ihre Waren über die Zalando-Website an. Diese Zahl will Zalando im kommenden Jahr verdreifachen. Für 2020 rechnet das Management mit einem EBIT zwischen 375 und 425 Millionen Euro, was im best case mehr als eine Verdoppelung der 166 Millionen von 2019 darstellt..Zum Chart .Nach der Veröffentlichung der starken Q3-Zahlen am 4. November fiel der Online-Riese am 9. November ...

