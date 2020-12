Der Euro hat sich am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas abgeschwächt. Gegen 8.30 Uhr stand er bei 1,2118 Dollar, am Freitagabend war er bei rund 1,1240 Dollar gehandelt worden. Zuvor hatte er zum Wochenausklang mit 1,2178 US-Dollar zwischenzeitlich den höchsten Stand seit April 2018 erreicht.Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihren Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,2159 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...