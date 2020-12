Original-Research: Solutiance AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu Solutiance AG



Unternehmen: Solutiance AG

ISIN: DE0006926504



Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 3,65 Euro

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann



Solutiance weiter auf deutlichem Wachstumskurs, Corona führt zu niedrigerem Wachstumstempo, Dynamisches Wachstum auch weiterhin erwartet; Prognosen und Kursziel angepasst



Die Solutiance AG (Solutiance) hat am 16.11.2020 ihre 9-Monatszahlen bekannt gegeben. Basierend hierauf konnte die Gesellschaft in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres ihren eingeschlagenen Wachstumskurs weiter fortsetzten und hierbei die Umsatzerlöse aus ihren angebotenen Plattformservices im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 100,0% auf 1,32 Mio. EUR (VJ: 0,66 Mio. EUR) signifikant steigern. Auf Ergebnisebene wurde hierbei ein EBITDA in Höhe von -1,92 Mio. EUR (VJ: -1,94 Mio. EUR) und ein Nettoergebnis in Höhe von -2,14 Mio. EUR (VJ: -2,14 Mio. EUR) erzielt.



Parallel hierzu wurde ebenfalls die Zahl der Kunden, die Anzahl der verwalteten Gebäude sowie das im Umlauf befindliche Angebotsvolumen (offene Angebote) deutlich erhöht. Entsprechend ist die Zahl der Kunden zum Ende des dritten Quartals im Vergleich zum Vorjahr um 42,0% auf 34 (Ende Q3 2019: 24 Kunden) spürbar angestiegen. Die Anzahl der verwalteten Gebäude mit laufenden Verträgen konnte ebenso zum Ende des dritten Quartals im Vergleich zum Vorjahr um 110% auf 319 (Ende Q3 2019: 152 Gebäude) deutlich zulegen.



Zudem ist das Volumen an offenen Angeboten zum Stichtag 10. November 2020 auf 4,73 Mio. EUR deutlich angewachsen. Dieser Anstieg war u.a. auch bedingt durch die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Der überwiegende Teil des Angebotsvolumens entfiel hierbei mit 3,58 Mio. EUR auf das Produkt Dachmanagement (Betreiberpflichten: 1,15 Mio. EUR). Laut Unternehmensangaben ist insbesondere im Bereich Betreiberpflichten das Interesse der (potenziellen) Kunden an dieser plattformbasierten Dienstleistung seit September 2020 deutlich angestiegen. Diese positive Entwicklung zeigt zudem auf, dass die Gesellschaft über einen sehr bedarfsgerechten Plattformservice in ihrem Leistungsangebot verfügt.

Daneben hat Solutiance zum Stichtag 10. November bereits gebuchte Umsätze und einen Auftragsgestand für 2020 in Höhe von 2,20 Mio. EUR bekannt gegeben, was im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg um 50,0% (VJ: 1,47 Mio. EUR) gleichkommt. Daneben betrug der Auftragsbestand zum Ende des dritten Quartals des laufenden Geschäftsjahres 1,83 Mio. EUR. Unserer Einschätzung nach entfallen hierbei rund 0,80 Mio. EUR dieses Auftragsbestands auf die laufende Geschäftsperiode und bilden damit eine gute Basis für das 'bereits laufende' traditionell umsatzstärkste vierte Quartal.



Darüber hinaus hat das Unternehmen Ende September einen deutlichen Ausbau ihres Kundenstamms im noch jungen Geschäftsbereich Management Betreiberpflichten bekannt gegeben. So konnten mit STRABAG PFS, Patrizia und REWE gleich drei renommierte und in ihren Sektoren sehr bedeutende Unternehmen als Kunden gewonnen werden. Zuvor haben bereits die Gesellschaften Berem (BEOS) und HansaInvest die Zusammenarbeit mit Solutiance im Bereich Betreiberpflichten begonnen. Somit hat sich das Unternehmen mit dem aktuellen Kundenstamm und den damit verbundenen Projekten eine gute Ausgangsbasis erarbeitet, um auch mit dem neuen Plattformservice zukünftig sehr dynamisch wachsen zu können.

Des Weiteren hat Solutiance kürzlich den erfolgreichen Abschluss einer zuvor angekündigten Barkapitalerhöhung verkündet. Im Rahmen dieser Kapitalmaßnahme konnte die Technologiegesellschaft rund 0,50 Mio. EUR (Bruttoemissionserlös) an liquiden Mitteln bei bereits bestehenden und neuen Investoren einwerben. Hierbei wurden 417.000 neue Aktien zu einem Ausgabepreis von 1,20 EUR je Aktie platziert. Das Grundkapital wurde im Zuge dessen um nominal 0,42 Mio. EUR auf 6,45 Mio. EUR erhöht. Die eingeworbenen Gelder sollen laut Unternehmensangaben zur Finanzierung des weiteren Wachstums eingesetzt werden.



Bedingt durch die vorherrschende Corona-Krise (inkl. den erneuten Einschränkungen) und den damit verbundenen Effekten, hat das Unternehmen seine bisherige Guidance mit Umsatzerlösen von 2,71 Mio. EUR und einem EBITDA von -2,20 Mio. EUR gesenkt. Für die laufende Geschäftsperiode erwartet das Solutiance-Management nun Umsatzerlöse in Höhe von 2,20 Mio. EUR, was dennoch eine Fortsetzung des dynamischen Unternehmenswachstums bedeutet. Auf EBITDA-Ebene rechnet die Gesellschaft hierbei mit einem operativen Ergebnis in Höhe von -2,39 Mio. EUR.



Vor dem Hintergrund der neuen Unternehmensguidance haben auch wir unsere bisherigen Prognosen angepasst. Wir erwarten nun für das laufende Geschäftsjahr Umsatzerlöse in Höhe von 2,18 Mio. EUR (bisher: 2,72 Mio. EUR) und ein EBIT in Höhe von -2,68 Mio. EUR (zuvor: -2,32 Mio. EUR). Für das Folgejahr 2021 kalkulieren wir mit Umsatzerlösen in Höhe von 4,85 Mio. EUR (zuvor: 7,62 Mio. EUR) und einem EBIT von -0,82 Mio. EUR (zuvor: 0,14 Mio. EUR) Im darauffolgenden Geschäftsjahr 2022 sollten Umsatzerlöse in Höhe von 11,92 Mio. EUR (zuvor: 14,93 Mio. EUR) und ein EBIT in Höhe von 1,71 Mio. EUR (zuvor: 1,89 Mio. EUR) erzielt werden können. In 2023 rechnen wir mit einem erneuten Umsatzanstieg auf 23,47 Mio. EUR (zuvor: 26,67 Mio. EUR) und einem EBIT in Höhe von 4,92 Mio. EUR (zuvor: 5,70 Mio. EUR).

Basierend auf unseren neuen Schätzungen haben wir mithilfe unseres DCF- Modells ein neuen fairen Wert in Höhe von 3,65 EUR je Aktie ermittelt und damit unser bisheriges Kursziel (4,85 EUR) gesenkt. In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir weiterhin das Rating Kaufen und sehen ein deutliches Kurspotenzial. Insgesamt verfügt die Technologiegesellschaft aufgrund ihres innovativen digital-basierten Dienstleistungsangebots, umfangreichen Kundenstamms, hohen Ange-botsvolumens und positiven Auftragslage über eine gute Ausgangsbasis, den dynamischen Wachstumskurs weiter fortzusetzen und in naher Zukunft auch die Gewinnschwelle zu erreichen. Die kürzlich hinzugewonnenen prominenten Kunden zeigen erneut auf, dass sich das Unternehmen hierzu auf dem 'richtigen Weg' befindet

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21916.pdf



Kontakt für Rückfragen

Jörg Grunwald

Vorstand

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR; Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 07.12.2020(8:41 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 07.12.2020(9:30 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°