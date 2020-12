von Klaus Schachinger, €uro am SonntagLife Science, die größte Sparte des Unternehmens mit einem Anteil von 43 Prozent an dem für 2020 von Analysten auf 17,3 Milliarden Euro geschätzten Gesamterlös, bietet Genom-Editierungsverfahren für Antikörper an und profitiert damit indirekt von den Anstrengungen zur Eindämmung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...