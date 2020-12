Die Amerikaner beschlossen ein Programm für alle China-Aktien in New York, sich den Bedingungen der New Yorker Börse so zu unterwerfen, wie dies für alle anderen gilt. In welcher Form dies China-Titel nun trifft, muss sich noch zeigen. Zunächst herrscht Ratlosigkeit, was man den Kursen ansieht: Stillhalten oder Kasse machen und abwarten?



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

ALIBABA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de