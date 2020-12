Das deutsche Biotech-Unternehmen CureVac wird eine Zulassung seines Covid-19-Impfstoffkandidaten in der EU und in Lateinamerika beantragen. "Nordamerika ist für uns noch kein Markt. Die jetzige Administration hat sehr schnell und sehr viele Dosen vorbestellt und reserviert, von Johnson & Johnson, AstraZeneca und Sanofi-GSK und auch BioNTech/Pfizer", sagte der Vorstandsvorsitzende Franz-Werner Haas in Tübingen.Die zulassungsrelevante klinische Phase-3-Studie mit bis zu 30.000 Teilnehmern soll laut ...

