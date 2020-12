Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen waren zum Ende der letzten Woche weniger gefragt, was mit einer konstruktiven Grundstimmung und stabilen Aktienmärkten zu erklären war, so die Analysten der Helaba.Der US-Arbeitsmarkt habe zwar eine nachlassende Erholungsdynamik angezeigt, der Markteinfluss habe sich aber in Grenzen gehalten. Demgegenüber scheine der Euro derzeit eine etwas größere Rolle zu spielen. Steige der Außenwert, steige auch der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) aufgrund steigender Konjunktursorgen und des tendenziell negativen Einflusses auf die Aktienmärkte. Korrigiere der Euro hingegen, würden die Aktienmärkte unterstützt und der Bund-Future bekomme Gegenwind. Am Primärmarkt würden die Aktivitäten weiter nachlassen. Deutschland beende das diesjährige Funding mit einer Schatzanweisung am Mittwoch und Spanien werde am Donnerstag vermutlich das letzte Mal in diesem Jahr Investorengelder einsammeln. Im Gegensatz dazu plane das italienische Schatzamt wie jedes Jahr noch Ende Dezember Auktionen. ...

