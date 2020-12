Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Euro-Staatsanleihemärkten war in der ersten Wochenhälfte zunächst ein leichter Renditeanstieg zu beobachten, so die Experten von Union Investment.Die entsprechenden Kursverluste bei den Anleihen hätten sowohl die Kern- als auch die Peripherieländer umfasst. Im weiteren Handelsverlauf hätten die Anleihekurse dann wieder freundlicher tendiert, sodass letztlich nur sehr geringe Renditeveränderungen zum Vorwochenschluss zu beobachten gewesen seien. Die deutsche Zinsstrukturkurve habe sich komplett um maximal drei Renditestellen nach oben verschoben. Mit Blick auf die Peripheriespreads habe der Renditeabstand im Zehnjahresbereich zwischen Deutschland und Italien zur Wochenmitte mit 115 Basispunkten einen neuen Tiefstand erreicht. Dies habe ebenfalls auf Spanien zugetroffen, dort habe sich die Risikoprämie auf 62 Basispunkte eingeengt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...