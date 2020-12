GBP ist zu Beginn der neuen Woche die Hauptwährung mit der schlechtesten Performance. Am Wochenende wurde kein Durchbruch beim Brexit erzielt, und The Sun berichtete, dass Boris Johnson bereit sei, innerhalb weniger Stunden die Gespräche zu beenden. Da nur noch dreieinhalb Wochen bis zum Jahresende verbleiben, wird der Markt immer skeptischer, was die Möglichkeit eines Abschlusses betrifft. ...

