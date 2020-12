DJ HDE-Konsumbarometer sinkt auf niedrigsten Stand seit sechs Monaten

BERLIN (Dow Jones)--Der Teil-Lockdown und die anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen haben die Verbraucherstimmung in der Vorweihnachtszeit getrübt. Das Konsumbarometer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), das die erwartete Stimmung in den kommenden drei Monaten anzeigt, landete im Dezember auf dem niedrigsten Stand seit sechs Monaten. Ein baldiger Stimmungsumschwung sei zudem nicht zu erwarten.

"Trotz Weihnachtszeit sind keine Konsumrekorde zu erwarten, die Anschaffungsneigung der Verbraucher geht im Dezember zurück. Vielmehr schränkt der Teil-Lockdown die Möglichkeiten zum Konsum ein", erklärte der HDE. "Zwar verlagert sich ein Teil in den Online-Handel, doch grundsätzlich bleiben Anschaffungen vor allem in den Bereichen Tourismus und Gastronomie stark begrenzt."

Pessimistisch blicken die Verbraucher im Dezember zudem auf die konjunkturelle Entwicklung Deutschlands. In der Verbraucherstimmung schlage sich insbesondere die Erwartung nieder, dass der Teil-Lockdown einen negativen wirtschaftlichen Effekt nach sich ziehen werde.

Von zunehmender Skepsis ist laut HDE auch die Einkommenserwartung geprägt, obwohl die Arbeitsmarktsituation aktuell unverändert stabil und die Aussichten bei rückläufiger Arbeitslosenzahl im Dezember eher positiv seien. Doch die Verbraucher zeigten sich von dieser Entwicklung nicht überzeugt, so der HDE.

Es sei zu erwarten, dass die Verschlechterung der Verbraucherstimmung anhalte. Denn der Index habe die Verlängerung des Teil-Lockdowns noch nicht berücksichtigt, da der Befragungszeitraum vor dem Beschluss endete, so der HDE. Auch die Fortschritte in der Bereitstellung von Impfstoffen stimmen nur bedingt optimistisch, weil ein flächendeckender Effekt erst in Monaten absehbar sei.

Das HDE-Konsumbarometer erscheint monatlich und basiert auf einer Umfrage unter 2.000 Personen zur Anschaffungsneigung, Sparneigung, finanziellen Situation und anderen konsumrelevanten Faktoren.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/smh

(END) Dow Jones Newswires

December 07, 2020 03:43 ET (08:43 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.