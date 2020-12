Satter Veräußerungsgewinn bei Bilfinger: Aktie wieder aussichtsreich

Die schwedische Investment-Gesellschaft EQT (WKN: A2PQ7G / ISIN: SE0012853455) gab am Sonntagabend den Verkauf aller Anteile an der Apleona Group GmbH bekannt. Laut der Pressemeldung wird der Verkaufserlös nach Abschluss der Transaktion zu einem Mittelzufluss in Höhe von 450 bis 470 Mio. Euro an den Mannheimer Industriedienstleister Bilfinger (WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006) führen. Dies wird von EQT im zweiten Quartal 2021 erwartet.

Buchgewinn von mehr als 200 Mio. Euro

Für Bilfinger ist das ein gutes Geschäft, denn auf Basis des aktuellen Buchwertes in Höhe von 240 Mio. Euro würde die Transaktion zu einem Buchgewinn von mehr als 200 Mio. Euro führen. Laut der Meldung resultiert dies aus der Preferred Participation Note (PPN) der Gesellschaft an Apleona, die im Fall eines Verkaufs zu einem Anteil von rund 49 Prozent der Verkaufserlöse nach Abzug der Verschuldung führt.

