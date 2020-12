In den zurückliegenden Handelstagen hatten Linde-Aktionäre keinen Grund zur Freude. Ausgehend von einem neuen Rekordhoch fiel der Kurs wieder deutlich zurück. Doch nach Einschätzung einer britischen Investmentbank ist jetzt die Zeit günstig, beim Industriegasehersteller neu einzusteigen. Wer noch etwas mehr Risiko eingehen will, setzt auf ein Faktor-Zertifikat.Am 9. November markierte Linde mit 226,40 Euro ein neues Rekordhoch. Doch die Freude darüber währte nicht lange. Allein in den jüngsten vier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...