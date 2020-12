München (ots) - Tolle Neuigkeiten für alle Sport-Fans in Deutschland: Joyn, die anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform bündelt ab sofort auch Sport-Inhalte und schafft dafür einen eigenen Menüpunkt neben "Live-TV", "Serien" und "Filme". Nutzer*innen finden über die neue Navigation nun noch leichter Live-Sport-Inhalte sowie Sport-Highlights auf Abruf, vieles davon kostenlos.Unter dem Menüpunkt "Sport" entdecken Nutzer*innen alle Sport-Inhalte der Joyn Content-Partner sowie der Live-TV-Channels vereint. Dieser Bereich bündelt sowohl die sportlichen Live-Events als auch die entsprechenden On-Demand-Inhalte von ProSiebenSat.1 und Discovery. Die bekannten Marken ran und Eurosport, damit auch die Inhalte des Eurosport Players, finden somit ein eigenes Zuhause auf Joyn. Darüber hinaus sind die Live-Übertragungen von Partnern wie ARD, ZDF, Sky Sport News, Sport 1 und Red Bull TV in dem Bereich integriert. Red Bull TV liefert zudem weitere On-Demand-Highlights. Im Bereich "Live-TV" finden Sport-Fans unter dem neuen Auswahlpunkt "Sport-Sender" das komplette Sport-Programm, das gerade live im TV zu sehen ist.So können sich Fans in den kommenden Wochen auf eine Vielzahl von sportlichen Events freuen. Wintersport-Enthusiast*innen erwartet beispielsweise die Skiflug-WM in Planica (Eurosport) am dritten Adventswochenende und auch NFL-Fans (ran) kommen Woche für Woche auf ihre Kosten. Zwischen den Jahren sorgen die PDC World Darts Championship 2020 (Sport 1), die Vierschanzentournee (Eurosport) und das Velux EHF Final4 der Handball Champions League (Eurosport) für Spannung. Und schon im Januar warten weitere Highlights auf Joyn: die Handball-Weltmeisterschaft (Eurosport) sowie der Start der Formel E (ran) und die Australian Open (Eurosport).Tassilo Raesig, COO und Geschäftsführer Joyn: "Mit unserem neuen Sport-Bereich bieten wir Sportfans ihre ganz eigene Welt auf unserer Plattform. Wir aggregieren eine Vielzahl von Entertainment- und Sport-Inhalten, umso wichtiger ist ein entsprechendes Kuratieren. Durch das Bündeln des Contents in übersichtliche Rubriken und Content-Kategorien sowie eine Übersicht aller aktueller Events, die gerade live übertragen werden, finden die User schneller, was sie suchen und was ihnen gefällt."Der Rollout des neuen Bereichs erfolgt sukzessive.Über JoynDie Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Katja Hofem, Dr. Jochen Cassel und Tassilo Raesig. Joyn ist eine senderübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zu schaffen.Pressekontakt Joyn:Vanessa FrodlTel.: +49 175 181 5848vanessa.frodl@joyn.de (mailto:vanessa.frodl@joyn.de)Alexandra FexerTel.: +49 151 2650 5261alexandra.fexer@joyn.de (mailto:alexandra.fexer@joyn.de)Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/4783730