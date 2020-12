Das kalifornische Startup Aptera Motors hat sein erstes "Never Charge"-Elektrofahrzeug vorgestellt. Das Solar-E-Autochen mit drei Rädern soll eine Reichweite von bis zu 1.600 Kilometern erreichen. Das futuristisch anmutende E-Fahrzeug Aptera will mit einem bis zu 100-Kilowattstunden-Akku, der in der gleichen Größe auch im Model S Long Range verbaut ist, die doppelte Reichweite des Tesla-Autos bieten. Zum zusätzlichen Laden hat der Hersteller Solarzellen ins Dach integriert, ähnlich wie sie im Sion von Sono Motors zu finden sind. Aptera hält das Mini-E-Auto für "das effizienteste Fahrzeug...

