Die Wiener Börse hat am Montagvormittag klare Kursverluste verzeichnet. Der österreichische Leitindex ATX verlor gegen 10 Uhr 0,81 Prozent auf 2.634,84 Punkte. Auch die europäischen Leitbörsen starteten etwas schwächer in den Handelstag. Zuvor hatten bereits die Aktienmärkte in Asien Abschläge verzeichnet. Die Euphorie hinsichtlich eines bald verfügbaren Corona-Impfstoffes habe nachgelassen, kommentierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...