Zürich (pts018/07.12.2020/10:20) - Die Dramatik nimmt wieder zu - Lockdown in vielen Ländern. Besonders dramatisch wird es diesen Winter für Unternehmen. "Wer jetzt nicht aktiv wird und das Ruder seines Unternehmens in die eigene Hand nimmt, wird leer ausgehen und vielleicht sogar kentern", so der Zürcher Lebensberater Johannes Trüstedt, der mit systemischen Strukturaufstellungen für Unternehmer und Privatpersonen neue Sichtweisen auf aktuelle und vergangene Probleme entstehen lässt, um Krisen kreativ zu überstehen.

Trüstedt: "Bei der Krisenbewältigung brauchen wir als erstes den Mut, uns auf die eigenen Beine zu stellen, den Mut die Verantwortung für unser eigenes Handeln zu übernehmen. Und dann braucht es viel Kreativität für Innovationen. Dafür sind ein systemisches Coaching oder Systemische Strukturaufstellungen eine hilfreiche Unterstützung."

Gerade der systemische Ansatz ist besonders wertvoll, weil hier die unterschiedlichsten Beziehungen und Aspekte wesentlicher Anteil des Problemlösungsprozesses sind.

In einer immer komplexeren Welt hat simples Ursache-Wirkung-Denken immer weniger Bedeutung

In Krisenzeiten sind viele Menschen leicht versucht, die Entscheidungen der Obrigkeit zu überlassen. Wer aber nur anderen die Entscheidung überlässt, hat schon verloren. Das ist nicht nur gesellschaftlich gefährlich, sondern auch für das eigene Unternehmen wenig förderlich. Schnell ist die Enttäuschung groß, wenn man schließlich doch leer ausgeht, sei es, wenn es um Unterstützungen, Fördergelder, Darlehen oder ähnliches geht. Dann kommen schnell die Vorwürfe an die anderen und die Schuld wird anderswo gesucht, das Ganze ist ungerecht, alle korrumpiert, oder zu wenig durchdacht.

Es ist eine natürliche Reaktion, die wir bei Kindern beobachten können. Sie wollen zum Beispiel Fahrradfahren lernen. Läuft der Vater nebenher, fängt das Kind immer wieder auf und das Kind stürzt trotzdem einmal, dann ist der Vater schuld und es ist für das Kind eine Enttäuschung, dass der Vater es nicht gehalten hat. Ist das Kind aber alleine draußen und übt für sich das Fahrradfahren, dann gehören die Stürze zum Lernprozess dazu und es probiert immer wieder neue Varianten, bis es fahren kann.

Doch sind wir mal ehrlich: Ich als Einzelperson oder KMU werde von der großen Politik nicht gesehen, sie kann nur allgemeine Entscheidungen mittragen, die eine Richtung aufzeigen. Da gibt es immer eine Menge, die in das voreingestellte Schema nicht hineinpassen und herausfallen. Daher ist Eigeninitiative so wichtig. Ich vertrete mich und mein Unternehmen - mein Leben.



