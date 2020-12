DJ SuperVista AG: Freude schenken in der Vorweihnachtszeit - Behindertenwerkstätten und JVA stellen Überraschungsboxen für brillen.de her

DGAP-Media / 2020-12-07 / 10:26 *Der Hybrid-Optiker verschenkt Überraschungsboxen an seine Kunden und unterstützt damit soziale Projekte in der Corona-Zeit* Schönefeld, 07.12.2020 - Die SuperVista AG, Inhaberin der Marke "brillen.de", hat sich für die Vorweihnachtszeit eine besondere Aktion überlegt. Kunden erhalten zu ihrem Brillenkauf kostenlos eine Überraschungsbox, die sie an ihre Familie und Freunde weiterverschenken können. Bei der Produktion der 300.000 Überraschungsboxen unterstützen die Behindertenwerkstätten _Lebenswerk gGmbH - Ein Unternehmen der Diakonie Bayreuth_ und die _JVA St. Georgen-Bayreuth_. Sowohl für das Team der Behindertenwerkstatt als auch für die Inhaftierten der JVA St. Georgen-Bayreuth war die Corona-Krise ein harter Schlag. Wichtige Arbeitsplätze mussten aufgegeben werden, für andere drohte aufgrund fehlender Aufträge die Kurzarbeit. Rainer Völkl, Leiter der Arbeitsverwaltung der JVA St. Georgen-Bayreuth: "Die Arbeit hinter Gittern hat einen sehr hohen Stellenwert. Viele Gefangene sind draußen gescheitert, weil sie keinen Beruf oder keine regelmäßige Beschäftigung hatten. Es ist deshalb ein sehr wichtiges Ziel des Resozialisierungs-Vollzugs, die Gefangen an geregelte Arbeit heranzuführen bzw. Arbeitsfähigkeiten und -kenntnisse auch während der Haft zu erwerben oder zu erhalten. In diesen schwierigen Zeiten haben wir aufgrund der Auswirkungen der Pandemie in der Justizvollzugsanstalt eine erhebliche Anzahl an wichtigen Arbeitsplätzen für unsere Gefangenen verloren. brillen.de und die Kollin Medien GmbH leisten mit Ihrer Entscheidung, unsere Arbeitsbetriebe mit in Ihre Auftragsvergabe einzubeziehen, einen sehr wertvollen Beitrag zur Resozialisierung straffällig gewordener Mitbürger." Volker Grahl, Vorstandsmitglied SuperVista AG: "Die Überraschungsboxen haben sich durch die zufällig entstandene Unterstützung der Behindertenwerkstätten und der JVA zu einem Projekt der gegenseitigen Hilfestellung entwickelt. Gerade in dieser unberechenbaren Zeit des Teil Lockdowns hat es uns sehr gefreut, diese spontane Hilfe für die Produktion erhalten zu haben. Außerdem konnten durch diesen Großauftrag die Mitarbeiter der Behindertenwerkstatt und der JVA neue Hoffnung schöpfen und wichtige Arbeitsplätze gerettet werden. Bei den für Kunden kostenlosen Überraschungsboxen handelt es sich um garantierte 20 € Gutscheine, die einen "Lotto-Effekt" haben, da bei Bestellung einer Brille auch 50, 100 oder sogar 199 € auf den eigentlichen Kaufpreis angerechnet werden. Die Überraschungsboxen werden ab Mitte Dezember an die 1.600 Partneroptiker weltweit und über 540 Partnerbetriebe und 90 eigenen Filialen in Deutschland verschickt." brillen.de ist ein Unternehmen der SuperVista AG: Die SuperVista AG ist ein Hybrid-Optiker im Bereich der Augenoptik. Mit den Marken "brillen.de" und der Lizenzmarke "STEINER-Vision" vertreibt das Unternehmen über ein stetig wachsendes Netzwerk von weltweit über 1.600 selbständigen Partner-Optikern komplett verglaste Brillen aus der eigenen Produktion. In Deutschland setzen über 600 Partner-Optiker und eigene Filialen das Konzept erfolgreich um. Kern des Geschäftsmodells ist das Zusammenspiel aus dem Marketing zur Gewinnung von Neukunden und der Beratung bei der Glas- und Fassungswahl, dem Sehtest und dem Anpassen der fertigen Brillen ausschließlich über die stationären Partner-Optiker und eigenen Filialen. SuperVista AG, 07. Dezember 2020 *Bilder passend zur Pressemeldung finden Sie auf www.brillen.de/pressebilder.* Kontakt: presse@supervista.de SuperVista AG Mittenwalder Str. 9 12529 Schönefeld (bei Berlin) Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: SuperVista AG Schlagwort(e): Unternehmen 2020-12-07 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 1153131 2020-12-07

