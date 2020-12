Zalando-Co-Vorstandschef Ritter tritt zurück: Das ist der Grund

Beim Online-Modehändler Zalando (WKN: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111) wurde jetzt eine wichtige Personalie bekanntgegeben. Der Co-Vorstandschef Rubin Ritter hat am Sonntagabend die Aufsichtsratsvorsitzende Cristina Stenbeck über seinen Wunsch informiert, seine Vorstandstätigkeit zur ordentlichen Hauptversammlung 2021 zu beenden. Stenbeck erklärte, dass der Aufsichtsrat gemeinsam mit Rubin Ritter an der vorzeitigen Aufhebung seines bis November 2023 laufenden Vertrages arbeiten will.

Familie hat künftig Priorität

Ritter sagte, er und seine Frau seien sich einig, dass "in den kommenden Jahren ihr Beruf Priorität haben soll". Er wolle sich nach elf Jahren, in denen Zalando Priorität hatte, mehr seiner Familie widmen.

Cristina Stenbeck erklärte: "Der Aufsichtsrat bedauert Rubins Entscheidung, aber wir haben für seine persönlichen Motive höchsten Respekt. Wir schätzen Rubins Transparenz und Offenheit, die dem Aufsichtsrat und dem Unternehmen ausreichend Zeit für die Übergangsphase geben. In den vergangenen neun Jahren unserer Zusammenarbeit habe ich aus erster Hand Rubins Einsatz, strategische Klarheit und Führungsstärke erleben dürfen, die er zum Wohle von Zalando eingebracht hat. Das wohl außergewöhnlichste Jahr der Zalando-Geschichte neigt sich dem Ende zu und wir sind Rubin und dem gesamten Führungsteam enorm dankbar für die Position, in der sich Zalando aktuell befindet. Wir freuen uns auf die weiterhin enge Zusammenarbeit in den nächsten Monaten und setzen darauf, dass Rubin Zalando auch langfristig eng verbunden bleiben wird."

