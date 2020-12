Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte auf ihrer Sitzung diese Woche die Geldpolitik noch einmal lockern, obwohl mit der bevorstehenden Zulassung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus die Chancen für eine starke Konjunkturerholung in der Eurozone in 2021 wachsen, so die Analysten von Postbank Research. ...

