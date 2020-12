Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Montagvormittag etwas höher, vor allem dank der defensiven Schwergewichte. Nach einem gehaltenen Start in die neue Woche fiel der SMI rasch in die Verlustzone zurück, ehe eine kleine Erholung einsetzte. Insgesamt setzt sich der Konsolidierungstrend der Vorwoche damit fort. ...

